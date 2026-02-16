Его задачей будет создание «умных ИИ-агентов», которые взаимодействуют друг с другом

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил, что основатель OpenClaw Питер Штайнбергер присоединяется к его компании для разработки ИИ-агентов нового поколения. Речь идёт о персональных помощниках на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые могут не только отвечать на запросы пользователя, но и выполнять реальные действия: обрабатывать данные, отправлять сообщения и работать с файлами. Источник изображения: Reuters

Проект OpenClaw, набравший более 180 тысяч звёзд на GitHub, продолжит существовать в формате фонда с открытым кодом. Штайнбергер утверждает, что его приоритетом является сохранение открытого кода к проекту. Разработчик не стал монетизировать или продавать OpenClaw компании OpenAI, хотя, очевидно, мог на этом заработать.

Вместо этого Питер Штайнбергер обеспечил сохранение OpenClaw и своё дальнейшее развитие в команде OpenAI. Присоединение Штайнбергера к OpenAI говорит о том, что компания планирует в будущем работать над трансформацией чат-ботов на основе ИИ в полноценные ИИ-агенты, которые возьмут на себя роль ассистентов и выполнять задачи в автономном режиме.

Примечательно, что Марк Цукерберг также пытался привлечь Штайнбергера к работе на свою компании, но, судя по всему, только Альтман гарантировал сотрудничества с сохранением OpenClaw в текущем формате.