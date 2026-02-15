При этом астронавты ещё рассчитывают провести миссию в марте 2026 года

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о результатах очередной проверке ракеты Space Launch System (SLS), которая будет использоваться для облёта Луны в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II). Прошлые испытания в начале месяца закончились обнаружением утечки водорода через фланцы наземного трубопровода. Источник изображения: NASAТеперь, после очередных испытаний 12 февраля, возникла другая проблема – снижение потока жидкого водорода в ракету, из-за чего подача становится слишком медленной. Инженеры NASA пришли к выводу, что причина проблем кроется в наземном вспомогательном оборудовании. В их планах провести продувку трубопровода, осмотреть вспомогательное оборудование и заменить фильтр, который, как полагается, является вызвал снижение потока водорода.

NASA изучает полученные результаты в ходе испытаний, не устанавливая конкретные сроки новых тестов. Однако в заявлении подчёркивается, что март по-прежнему остаётся потенциальным окном для запуска миссии «Артемида-2». Запуск миссии планируется не ранее 6 марта 2026 года, но обнаруженные в этом месяце проблемы ещё могут сдвинуть сроки.