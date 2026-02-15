При этом компания сохранит основное производство на острове

Компания TSMC (Тайвань) взяли на себя обязательство инвестировать 250 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников в США. Такие обязательства обусловлены соглашение между США и Тайванем о взаимной торговле, в рамках которого продукция TSMC не будет облагаться американскими пошлинами в размере 100%, что позволит ей сохранить конкурентоспособность и клиентскую базу в стране. Источник изображения: BloombergПрезидент Тайваня Лай Циндэ подчеркнул, что TSMC самостоятельно решат, как именно инвестировать свои средства в американское производство. При этом тайваньская компания сохранит основные производственные мощности на острове. Заявление тайваньского политика подтверждает, что Тайбэй не отказывается от своей роли в глобальных цепочках поставок технологическим компаниям.

Как известно, TSMC выбрало для основных инвестиций штат Аризона, который получит порядка 165 миллиардов долларов. Тайваньская компания полностью разделяет достигнутое между Вашингтоном и Тайбэем торговое соглашение и планирует способствовать увеличению производственных мощностей в США. Следует напомнить, что Тайвань является основой глобальной цепочки поставок микрочипов. В то же время США обеспокоены тем, что основное производство стратегически важных для них полупроводников находится в сотнях километров от Китая, претендующего на территории острова.