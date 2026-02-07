KNDS Deutschland и TYTAN Technologies объединяют усилия для совместной разработки

Компании KNDS Deutschland и TYTAN Technologies из Германии сообщили о заключении меморандума о взаимопонимании, который предусматривает совместную разработку систем в области защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сотрудничество основывается на успешной интеграции перехватчика Interceptor-S компании TYTAN с бронетранспортёром (БТР) Boxer RCT30 производства KNDS.

Источник изображения: KNDSТеперь, когда два вида вооружения продемонстрировали совместимость, немецкие компании планируют совместно работать над решениями для защиты от БПЛА с использованием дронов-перехватчиков. Само решение позиционируется как мобильная пусковая система дронов-перехватчиков. Проще говоря, БТР Boxer RCT30 стал платформой для запуска перехватчиков Interceptor-S, которые уже могут перехватывать цели в воздухе.

Не уточняется, кому именно KNDS Deutschland и TYTAN Technologies планируют предложить свои системы противодействия БПЛА. Однако, очевидно, система будет ориентирована на европейский рынок, где в последние годы начали уделять активное внимание поиску подобных решений.