IRIS-T известен как зенитно-ракетный комплекс, но эти ракеты также могут применяться самолётами

Компания Diehl Defence (Германия) сообщила о получении контракта от Вооружённых сил Германии на производство и поставку управляемых ракет семейства IRIS-T, включая конфигурации малой и средней дальности. Контракт охватывает производство ракет как для систем противовоздушной обороны, так и ведения воздушного боя. Источник изображения: Diehl DefenceIRIS-T известен всем как зенитно-ракетный комплекс, способный перехватывать крылатые ракеты, беспилотники, самолёты и вертолёты. Однако Diehl Defence также производит их в качестве ракет класса «воздух – воздух», которые могут быть установлены на современные истребители для ведения воздушного боя.

Немецкая компания не уточняет количество заказанных ракет и общую стоимость контракта. Вероятнее всего, речь идёт о крупных контрактах или рамочном соглашении о долгосрочных поставках, поскольку IRIS-T пользуется огромным спросом как в Германии, так и Европе в целом, учитывая относительно низкую стоимость выстрела (около 900 тысяч евро за выстрел ракеты класса «воздух – воздух»).

Diehl Defence напоминает, что инвестирует 1,5 миллиарда евро в расширение своих производственных мощностей на всех предприятиях.