Вчера истёк срок действия СНВ-III

Не так давно истёк срок Договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ-III), заключённого между США и Россией в целях ограничения количества развёрнутых стратегических вооружений, в частности, носителей ядерных боеголовок. При этом в Вашингтоне до недавних пор не комментировали ситуацию, а также не предпринимали попыток продлить срок действия документа. Источник изображения: Белый домПрезидент США Дональд Трамп (Donald John Trump) опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором сообщил о планах заключить с Россией «новый START» (англоязычное название ДСНВ). По его словам, действовавший СНВ-III был «плохо заключён», то есть не отвечал интересам Вашингтона, а также «грубо нарушался». Трамп утверждает, что поручил экспертам по ядерным вопросам приступить к разработке «нового, улучшенного и усовершенствованного» договора, который сможет действовать в долгосрочной перспективе. При этом американский президент не уточнил, какие именно изменения хотят привнести в документ США.

Как известно, в России и США неоднократно указывали на недостатки СНВ-III. В частности, в Москве считали, что документ должен распространяться на ядерные арсеналы других стран НАТО – Франции и Великобритании, которые хоть и немногочисленные, но всё же имеются. В то же время Вашингтон был недоволен отсутствием ограничений ядерного арсенала Китая, с которыми США также необходимо поддерживать паритет.