Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Boeing отказалась от попыток продать Индонезии истребители F-15EX
Компания пыталась продать их по цене почти $400 млн за один самолёт

В 2022 году стало известно, что компания Boeing ведёт переговоры о продаже правительству Индонезии 36 истребителей F-15EX в специальной конфигурации за 13,9 миллиардов долларов. Впоследствии количество планируемых к приобретению истребителей сократилось до 24 единиц. Первоначальная оценка стоимости указывала на то, что Boeing хотели продать один самолёта по цене почти 400 миллионов долларов. Очевидно, что часть из этой суммы – услуги по техническому обслуживанию, обучению личного состава, поставка и запчастей, но это не отменяет факт высокой стоимости тогда ещё возможного контракта.Источник изображения: ВВС США (Ethan Wagner)Вице-президент по развитию бизнеса и стратегии компании Boeing Defense, Space and Security Бернд Петерс, чьи слова приводит издание AviationWeek, заявил, что его компания больше не ведёт активную кампанию в Индонезии в поддержку возможной сделки F-15EX. Однако Boeing по-прежнему намерена сотрудничать с Джакартой относительно продажи вертолётов AH-64 Apache.

Таким образом, Индонезия больше не заинтересована в приобретении F-15EX. Судя по всему, обусловлено это тем, что за время переговоров с Boeing индонезийские власти уже заказали дополнительные истребители Rafale, подтвердить обязательства по приобретению турецких самолётов KAAN, а также проявили заинтересованность к китайскому J-10CE. Не стоит забывать, что Индонезия также имеет долг перед Южной Кореей, поскольку участвовала в программе по разработке южнокорейского истребителя KF-21.

#индонезия #f-15 #f-15ex
Источник: aviationweek.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
4
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
7
Defense News: ВВС США признали проблемы со связью B-2 во время операции «Midnight Hammer» в Иране
+
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
Aviation Week: Сингапурская компания ST Engineering готовится к испытаниям экраноплана AirFish
+
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
Россия представит новую РСЗО «Сарма» на оружейной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии
+
WCCFTech: Производители ИИ-чипов начали борьбу за производственные мощности TSMC на 2 нм
+
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
2
Intel Core Ultra 9 290K Plus на 10% производительнее Core Ultra 9 285K
+
Apple может представить раскладушку iPhone Flip в качестве конкурента Samsung Galaxy Z Flip
+
Новое исследование учёных из США ставит под сомнение миф об исчезновении цивилизации острова Пасхи
+
Linus Tech Tips сравнил DDR4 и DDR5 в играх на ПК с RX 9070 XT и процессорами Intel и AMD
+
Military Watch Magazine: Китай может начать экспорт истребителя J-20 в 2030-х годах
+
Илон Маск решил стать родоначальником цивилизации II типа по классификации Кардашёва
+
Геофизики установили причину гравитационной аномалии в Антарктиде
+
Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
1
Новые OLED-телевизоры и игровые мониторы Samsung 2026 года получили статус NVIDIA G-SYNC Compatible
+
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
2
Lockheed Martin: Беспилотник RQ-170 Sentinel обеспечил успех миссии по захвату Николаса Мадуро
3

Популярные статьи

ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
39
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
3
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
12
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
4
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
1

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
12:19
5 лет стояла win 10 21H1 без апдейтов, сейчас стоит win11 25H2 и не буду ее обновлять... все лишнее убрано, разница в скорости работы в пределах погрешности 😎
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
3vova1vova2
12:11
высер от типа владельца "кукурузного" 14700 и псевдо карты а-ля "5080"
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Evgeniy Dyachkov
12:10
Оох, сколько вас таких было хороняк ))) А если серьёзно, то игровое подразделение (и XBOX часть его) всё таки приносит прибыль, конечно на фоне другого она может быть и не смотрится, но просто так руб...
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
Китя.
11:58
Это все потому что проц твой 9700х в списке погорельцев. а видио карта твоя 9070хт у которой нет не лучей не генераций кадров. Конечно только Линукс.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Дмитрий Малинин
11:36
Классно! И когда-нибудь и в компьютерах геймеров начнут такую память использовать!
Intel планирует вернуться на рынок памяти и анонсировала новый стандарт DRAM — Z-Angle Memory
Сергей Анатолич
11:25
Ну ещё лет 10 и Win10 полностью уйдет. Компы все обновят. Это жизнь.
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
Alex TOPMAN
11:23
Всё в кучу смешал. HLX будет готова одновременно со Steam Frame, а не Machine (он тут вообще при чём?) А на рынок выпустят в каком порядке захотят. Я в 3 строчки написал понятнее, а чем ты на всю стра...
Дата выхода Half-Life 3 не связана с запуском Valve Steam Machine
Сергей Анатолич
11:22
Это не может быть по закону. ООН санкции России не объявлял, а значит это пиратство, как у берегов Сомали.
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
3vova1vova2
11:00
а мне их новомодные функции в ... не брякали 😂
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
3vova1vova2
10:57
самое забавное, в том, что не удивлюсь 😱 😎 разницы нет никакой 😂
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter