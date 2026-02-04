Компания пыталась продать их по цене почти $400 млн за один самолёт

В 2022 году стало известно, что компания Boeing ведёт переговоры о продаже правительству Индонезии 36 истребителей F-15EX в специальной конфигурации за 13,9 миллиардов долларов. Впоследствии количество планируемых к приобретению истребителей сократилось до 24 единиц. Первоначальная оценка стоимости указывала на то, что Boeing хотели продать один самолёта по цене почти 400 миллионов долларов. Очевидно, что часть из этой суммы – услуги по техническому обслуживанию, обучению личного состава, поставка и запчастей, но это не отменяет факт высокой стоимости тогда ещё возможного контракта. Источник изображения: ВВС США (Ethan Wagner)Вице-президент по развитию бизнеса и стратегии компании Boeing Defense, Space and Security Бернд Петерс, чьи слова приводит издание AviationWeek, заявил, что его компания больше не ведёт активную кампанию в Индонезии в поддержку возможной сделки F-15EX. Однако Boeing по-прежнему намерена сотрудничать с Джакартой относительно продажи вертолётов AH-64 Apache.

Таким образом, Индонезия больше не заинтересована в приобретении F-15EX. Судя по всему, обусловлено это тем, что за время переговоров с Boeing индонезийские власти уже заказали дополнительные истребители Rafale, подтвердить обязательства по приобретению турецких самолётов KAAN, а также проявили заинтересованность к китайскому J-10CE. Не стоит забывать, что Индонезия также имеет долг перед Южной Кореей, поскольку участвовала в программе по разработке южнокорейского истребителя KF-21.