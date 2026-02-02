Речь идёт об инициативе SAFE, которая привлекала внимание Лондона ещё осенью 2025 года

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Keir Rodney Starmer) официально выразил заинтересованность в присоединении к программе SAFE, инициированной Европейским союзом для перевооружений общей стоимостью 150 миллиардов евро. Его заявление прозвучало на фоне предстоящих переговоров в сфере обороны между европейскими и британскими чиновниками.

Источник изображения: Европейский союзБританский премьер подчеркнул, что Европе необходимо уделять больше внимания своему перевооружению, поэтому Великобритании стоит изучить возможность участия в программе SAFE. По его мнению, сотрудничество между Европейским союзом и другими европейскими странами, например Великобританией, вполне логичное.

Нюанс в том, что Великобритания осенью 2025 года уже пыталась вести переговоры с Европейским союзом о присоединении к программе SAFE. Как сообщали западные СМИ, тогда Лондон получит условие – необходимо сделать взнос в размере 6,75 миллиарда евро. Впоследствии британское правительство сочло эту сумму неприемлемой. Однако, судя по всему, Великобритания предпримет вторую попытку по присоединению к SAFE.

Сама заинтересованность Лондона этой программой объясняется возможностями, которые могут получить британские компании. Дело в том, что кредиты на 150 миллиардов евро будут распределены между странами-участниками Европейского союза, которые, в свою очередь, потратят их на оружие из стран сообщества. Таким образом, кредитные деньги нельзя будет потратить на оружие из США или Великобритании. В случае же, если Лондон сможет согласовать с европейскими чиновниками своё участие, британские компании получат возможность «урвать» кусок инвестиций из SAFE.