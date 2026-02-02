Почти на 22% увеличится финансирование закупок вооружений

Издание Bloomberg, ссылаясь на проект государственного бюджета Индии, пишет, что с 2026 по 2027 финансовый год правительство страны существенно увеличит расходы на оборону. Вероятнее всего, это связано с напряжённостью на границе с Пакистаном. Источник изображения: Вооружённые силы ИндииРасходы на оборону составят до 7,85 триллиона индийских рупий (около 90 миллиардов долларов), то есть на 15% больше, чем в прошлом году. Существенная часть финансирования предназначена для закупки новых вооружений – показатель вырастет почти на 22% по сравнению с прошлым годом. Такой рост обусловлен в том числе заказом французских истребителей Rafale, подводных лодок Type 214 и беспилотных систем.

Общий показатель оборонных расходов вновь приблизится к отметке 2% от ВВП. Последний раз Индия перешагнула эту отметку в 2020 году, но впоследствии оборонные расходы падали по отношению к ВВП на фоне роста экономики (рост оборонных расходов не успевает за ростом ВВП).

Помимо этого, проект бюджета на следующие годы предусматривает освобождение от пошлин на импорт категории товаров, необходимых для оборонно-промышленного комплекса. В основном мера затрагивает сырьё и компоненты, необходимые для производства, технического обслуживания и ремонта самолётов военной и гражданской авиации.