Судно прошло тесты на погружение, навигацию и мелководье

Тайваньская международная судостроительная корпорация (CSBC) завершила испытания подводной лодки Narwhal («Нарвал»), которая была полностью разработана на Тайване с использованием технологий и опыта США и Великобритании. Испытания проходили вблизи южного порта Гаосюн. Источник изображения: Reuters, Carlos Garcia RawlinsПо данным CSBC, подводная лодка успешно прошла испытания навигации на мелководье. Испытания стали лишь первыми, поэтому в будущем следует ожидать их продолжения. Местные власти имеют амбициозные планы по созданию подводного флота, учитывая, что он является стратегическим средством сдерживания.

Стоимость подводной лодки Narwhal оценивают в 49,3 миллиарда тайваньских долларов (около 1,5 миллиарда долларов США). В планах Тайваня к 2027 году ввести в эксплуатацию две подводные лодки собственной разработки. Подлодку оснащают боевой системой производства компании Lockheed Martin, способной нести тяжёлые торпеды Mark 48.

При этом даже поставленная цель - принять на вооружение две подлодки уже в следующем году, не предоставит Тайваню паритет с Китаем в подводном флоте, учитывая темпы китайского судостроения. CSBC в своём заявлении признаёт, что давление со стороны Пекина исторически препятствовало тайваньской программе по разработке подводных лодок.