Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Тайвань завершил испытания первой подводной лодки собственной разработки
Судно прошло тесты на погружение, навигацию и мелководье

Тайваньская международная судостроительная корпорация (CSBC) завершила испытания подводной лодки Narwhal («Нарвал»), которая была полностью разработана на Тайване с использованием технологий и опыта США и Великобритании. Испытания проходили вблизи южного порта Гаосюн.Источник изображения: Reuters, Carlos Garcia RawlinsПо данным CSBC, подводная лодка успешно прошла испытания навигации на мелководье. Испытания стали лишь первыми, поэтому в будущем следует ожидать их продолжения. Местные власти имеют амбициозные планы по созданию подводного флота, учитывая, что он является стратегическим средством сдерживания.

Стоимость подводной лодки Narwhal оценивают в 49,3 миллиарда тайваньских долларов (около 1,5 миллиарда долларов США). В планах Тайваня к 2027 году ввести в эксплуатацию две подводные лодки собственной разработки. Подлодку оснащают боевой системой производства компании Lockheed Martin, способной нести тяжёлые торпеды Mark 48.

Может быть интересно

При этом даже поставленная цель - принять на вооружение две подлодки уже в следующем году, не предоставит Тайваню паритет с Китаем в подводном флоте, учитывая темпы китайского судостроения. CSBC в своём заявлении признаёт, что давление со стороны Пекина исторически препятствовало тайваньской программе по разработке подводных лодок.

#тайвань #нарвал
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
+
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
+
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
2
Возгорание 16-контактного разъёма питания RTX 4090 зафиксировали на видео
+
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
2
TweakTown: Команда Diablo 2 представила новую игру Darkhaven с элементами Path of Exile и Diablo 4
+
Вышла новая лимитированная серия зарядного устройства Cuktech 10 GaN Charger Ultra
+
MWM: Иран получил первые российские вертолёты Ми-28Н
+
Nvidia сформировала специальный план поставок видеокарт GeForce RTX 50 на первый квартал 2026 года
1
Контроллер DualSense без физических кнопок для PS6 описан в патенте Sony
+
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
7
ASUS выпускает для материнских плат AMD AM5 бета BIOS с AGESA pre-1.3.0.0 и опцией Bank Refresh Mode
+
Ряд пользователей жалуется на ошибки после установки патча KB5074105 для Windows 11
1
Galaxy S26 Ultra с 6,9-дюймовым дисплеем появился на свежих рендерах в двух цветовых версиях
+
Найдена планета HD 137010 b размером с Землю в 146 световых годах от нас
+
Новый 12-ядерный кристалл с ядрами AMD Zen 6 может увеличиться относительно 8-ядерного только на 7%
9
Энтузиаст протестировал Nvidia Quadro P2200 в паре с Core i5-12400F и 32 ГБ ОЗУ DDR4 в ряде игр
1
«Ведомости»: Бонусные баллы продавцов на маркетплейсах начали облагать налогом
6
Стоимость SSD WD Black в Японии преодолела отметку $2900 за модель объёмом 8 ТБ
+
Gigabyte выпустила материнскую плату X870E AORUS XTREME X3D AI TOP по цене 1099 долларов
+

Популярные статьи

Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
+
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
9
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
+
Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
+

Сейчас обсуждают

Iphonovec
02:17
на самом деле это враньё, видел 8к телеки в магазине и разница огромная, но только на больших размерах.
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
Midnight Sun
01:08
Извините, но 6282 был представлен в 2016 и поступил на тестовую обкатку, а на линии вышел в 2017. Как-то по датам не стыкуется.
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
tHE-CROWD
00:43
Первый час. UNET списал за свои хотелки. Скорость не выросла, а упала. P.S. Скорость упала на A1, на Life, на МТС, практически до нуля. Я такого на велкоме никогда не видел. На UNET пока держится. Вр...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
32Влад32
00:23
Бред. Может еще с 4-х точек масштабирует?
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
32Влад32
00:21
ООН превратилась в обычную трибуну для желающих выступить. Реально уже ничего не решает. Тем более с таким бесхребетным генеральным секретарем.
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
wooopggabg
23:49
> В период с 2015 по 2025 год Королевские ВВС Саудовской Аравии перехватили более 150 баллистических ракет и беспилотников, в основном из Йемена и от хуситов, что делает их комплекс Patriot одной из с...
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
Stanislav_i
23:45
Ну раз говорят, что на ТВ 4К / 8К не заметна разница, получается на 4К и смотреть. И разрешение камеры уменьшить до 4К.
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
swr5
23:34
На чем же мне смотреть видео с моей 8K видеокамеры?
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
Djereli
23:31
Есль такая фигня когда товар до проверки уходит до другого покупателя
Пользователь получил вместо RTX 3080 Ti пластилин и до сих пор не смог вернуть свои деньги
tHE-CROWD
23:02
Легко. Для начала это общая база 200 серии, тогда еще топливной, что произошло более 20 лет назад. Кстати они поставлялись в отдельные регионы РФ в весьма значительных количествах, правда, иногда, с ...
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter