Военные провели учения, в которых отработали множество манёвров, включая передислокацию, рассредоточение сил и подготовку к нанесению удара

Военно-воздушные силы Франции провели воздушные учения, в ходе которых было задействовано сразу 20 истребителей Rafale 30-го истребительного крыла (30e Escadre de Chasse). В рамках данных учений было отработано боевое применение истребительной авиации с последующим нанесением удара крылатой ракетой SCALP-EG. Источник изображения: ВВС ФранцииМанёвры под названием Topaze («Топаз») начались 27 января. Французские пилоты рассредоточили истребители по разным авиабазам, стремясь отработать экстренную эвакуацию авиации на фоне угрозы ракетного удара по аэродромам. После этого четыре группы истребителей осуществили перелёт на другие аэродромы, делая акцент на сокращении времени для принятия решений. По прибытию на другой военный объект, все 20 истребителей и 140 военных начали подготовку к выполнению задачи – атаковать гипотетического противника ракетами SCALP-EG.

Подготовка предусматривала не только техническое обслуживание истребителей, но и программирование полётной задачи самой крылатой ракеты. Помимо этого, некоторые истребители с SCALP-EG, оснастили сразу тремя подвесными топливными баками, чтобы увеличить дальность полёта без дозаправки до 1,5 тысяч километров. Истребители Rafale также оснащались ракетами класса «воздух – воздух MICA» и Meteor. Источник изображения: ВВС ФранцииПо итогам учений ВВС Франции пришли к выводу, что 30-е истребительное крыло способно действовать быстро, сохраняя эффективность и надёжность. При этом нет кадров, подтверждающих нанесение удара истребителем Rafale с помощью крылатых ракет SCALP-EG. Вероятнее всего, был проведён электронный пуск, то есть симуляция реального нанесения удара для проверки работы боевого расчёта без фактического расхода боекомплекта.