США могут полностью перекрыть стране импорт нефти

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти США рассматривают возможность морской блокады Кубы с целью прекращения импорта нефти в страну. В настоящее время ВМС США сохраняют свои силы в Карибском море, контролируя судоходство возле берегов Венесуэлы.

По данным издания, такой сценарий является одним из обсуждаемых в Белом доме, а также имеет поддержку со стороны Государственного секретаря США Марко Рубио, который сам родом с Кубы. Пока ещё решение о введении морской блокады не принято, но Вашингтон намерен повлиять на политическую ситуацию на Кубе, которая до недавних пор имела союзнические отношения с Венесуэлой и зависела от импорта венесуэльской нефти.

Может быть интересно

Politico акцентирует внимание на том, что полное блокирование импорта нефти Кубой станет более серьёзным шагом, чем прекращение поставок венесуэльской нефти по доступным ценам. Однако некоторые американские чиновники сомневаются, что США следует идти на ужесточение своей политики, поскольку экономика Кубы уже находится в шатком состоянии. Президент США Дональд Трамп уже ранее говорил, что кубинское правительство «обречено» из-за разрыва энергетических связей с Венесуэлой. В настоящее время Куба импортирует нефть преимущественно у Мексики, покрывая большую часть своих потребностей.