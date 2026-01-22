Плановая модернизация предусматривает в том числе усовершенствование радара

На сайте правительства Великобритании объявили о выделении 453 миллиона фунтов стерлингов (около 608 миллионов долларов) на модернизацию истребителей Eurofighter Typhoon. Крупная программа, направленная на продление срока эксплуатации истребителей, предусматривает усовершенствование радиолокационных систем и другого оборудования.

Британские власти инвестируют в эти истребители по двум причинам: они являются одним из основных средств противовоздушной обороны Великобритании, а также играют ключевую роль в оборонной промышленности. В Лондоне рассчитывают, что выделенное финансирование поможет сохранить производственные линии и рабочие места в стране, а также побудить другие страны заказывать Typhoon.

Правительство страны уже законтрактовало поставку дополнительных 40 современных европейских радаров ECRS Mk2, которые позволяют одновременно обнаруживать, идентифицировать и отслеживать несколько целей в воздухе и на земле. Контракт позволит сохранить в оборонной промышленности около 1,5 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.

Великобритания планирует продолжить использовать Eurofighter Typhoon как минимум до 2040-х годов, пока не будет завершена разработка истребителя шестого поколения в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP).