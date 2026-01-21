По данным ряда американских СМИ, военное командование США сократит 200 должностей в ключевых командных центрах и консультативных группах НАТО

Вчера издание The Washington Post узнало от своих источников, что Министерство обороны США планирует сократить участие в консультативных группах НАТО. Позже издание Reuters получило подтверждение этой информации от своих источников, уточнив, что Пентагон планирует сократить численность персонала, размещённого в нескольких ключевых командных центрах НАТО в Европе.

По данным издания, план действия предусматривает сокращение порядка 200 должностей в структурах НАТО. Речь идёт о должностных лицах, занимающихся координацией и планированием военных и разведывательных операций североатлантического альянса. Сокращения затронут Центр анализа разведывательной информации НАТО в Великобритании и Командование сил специальных операций союзников в Брюсселе. Помимо этого, под сокращение попадает базирующийся в Португалии STRIKFORNATO, который курирует морские операции, а также другие командные центры, где США играют ключевую роль.

Источники Reuters не уточнили, что именно стало поводом для сокращения численности американского персонала НАТО в Европе. Можно предположить, что решение Пентагона обусловлено изменением приоритетов в пользу других потенциальных театров военных действий. Несмотря на готовящиеся сокращения, изменения пока кажутся незначительными, учитывая, что США по-прежнему сохраняют присутствие 80 тысяч военнослужащих по всей Европе.