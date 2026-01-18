Личный состав давно уже обучен, но сама ракета ещё не готова к развёртыванию

Издание Bloomberg, ссылаясь на официальное заявление, пишет, что армия США в очередной раз нарушила собственные планы по срокам развёртывания гиперзвукового оружия в рамках существующей программы стоимостью 10,4 миллиардов долларов. Предполагалось, что подразделение с гиперзвуковыми ракетами приступит к дежурству до конца 2025 года, но этого не произошло.

В материале издания акцентируют внимание на том, что личный состав уже давно прошёл специальное обучение и готов к развёртыванию. Однако сама гиперзвуковая ракета пока не была передана подразделению, учитывая «необходимые этапы интеграции, обеспечения безопасности и готовности, чтобы гарантировать, что солдаты получат надёжную, устойчивую и эффективную в оперативных условиях систему».

Новым сроком было определено начало 2026 года, то есть задержка оценивается в несколько месяцев. Нюанс в том, что первоначальный срок развёртывания был запланирован на сентябрь 2023 года. Таким образом, это уже вторая отсрочка планируемого развёртывания.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что срыв сроков развёртывания происходит даже несмотря на стремления министра обороны США Пита Хегсета ускорить эксплуатацию всех современных видов вооружения.