Для достижения этой цели могут быть ограничены выплаты дивидендов инвесторам

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) подписал указ, в котором требует от оборонных компаний страны инвестировать в производственные мощности для увеличения производства оружия. Соответствующее решение было принято на фоне недавнего заявления Трампа, где он упомянул возможность увеличения расходов Вашингтона на оборону с 1 до 1,5 триллиона долларов без указания конкретных сроков.

Как сообщает издание Financial Times, призыв к увеличению производства оружия создаёт неопределённость для инвесторов. С одной стороны – Белый дом намекает, что Пентагон обеспечит компании крупными заказами, а с другой – есть риск ограничения выплаты дивидендов. Помимо этого, Трамп может ввести ограничения на размер зарплат руководителей оборонных компаний до тех пор, пока не будут построены новые производственные мощности. Окончательное решение зависит от того, как будет продвигаться наращивание производства и производственных мощностей.

В материале издания акцентируют внимание на отсутствии критериев в указе Дональда Трампа относительно того, что нужно сделать, чтобы удовлетворить требование Белого дома. Это, в свою очередь, усиливает неопределённость. Если оборонную промышленность обяжут ограничить зарплаты руководителям и выплаты дивидендов, акции компаний станут менее привлекательными для привлечения новых инвесторов, а инвестиции в увеличение производства станут ещё меньше.

Ранее Дональд Трамп уже говорил, что Пентагон может перестать заказывать оружие у Raytheon, если компания не начнёт увеличивать производственные объёмы. В то же время Lockheed Martin уже отреагировала на призыв Трампа, заключив с Пентагоном конкретные договорённости об увеличении производства ракет противовоздушной обороны.