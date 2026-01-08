Чуть менее половины из них действуют под эгидой ООН

Пресс-служба Белого дома сообщает о подписании президентом США Дональдом Трампом (Donald John Trump) меморандума, в котором всем исполнительным департаментам (министерствам) и правительственным агентствам предписано прекратить членство и финансирование 66 международных организаций, часть из которых действует под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН).

Американское правительство не опубликовало полный список международных организаций, членство в которых США прекращают, но 31 из них являются частью структур ООН. Отмечается, что причиной такого решения является их «несоответствие интересам» Вашингтона.

Соответствующее решение было принято после того, как Белый дом проанализировал членство США во всех международных организациях, конвенциях и договорах, которые финансируются американским правительством. Многие из покинутых международных организаций связаны с климатической политикой и глобальным управлением, что противоречит «суверенитету и экономической силе США».









Ранее Дональд Трамп уже объявлял о выходе США из ряда международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Парижское соглашения по климату, Совет ООН по правам человека и Агентство ООН вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).