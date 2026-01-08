Сайт Конференция
Nacvark
США покидают 66 международных организаций
Чуть менее половины из них действуют под эгидой ООН

Пресс-служба Белого дома сообщает о подписании президентом США Дональдом Трампом (Donald John Trump) меморандума, в котором всем исполнительным департаментам (министерствам) и правительственным агентствам предписано прекратить членство и финансирование 66 международных организаций, часть из которых действует под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН).

Американское правительство не опубликовало полный список международных организаций, членство в которых США прекращают, но 31 из них являются частью структур ООН. Отмечается, что причиной такого решения является их «несоответствие интересам» Вашингтона.

Соответствующее решение было принято после того, как Белый дом проанализировал членство США во всех международных организациях, конвенциях и договорах, которые финансируются американским правительством. Многие из покинутых международных организаций связаны с климатической политикой и глобальным управлением, что противоречит «суверенитету и экономической силе США».



Ранее Дональд Трамп уже объявлял о выходе США из ряда международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Парижское соглашения по климату, Совет ООН по правам человека и Агентство ООН вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

#сша #оон #белый дом
Источник: x.com
Сейчас обсуждают

ark-bak
03:04
Главное чтобы эти страны остались существовать в течение этих 10 лет.
The Telegraph: США и Украина могут подписать экономическое соглашение общей стоимостью $800 млрд
ark-bak
03:03
И вправду антикризисное решение - хавать кал.
Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
MriS
02:23
DLSS 4.5 для режимов Performance и Ultra Performance, а не Quality. Нафиг Quality включать, клоуны 🤣
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
E. S.
01:45
Нормальная - все берут же
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:45
Да и красных не видать чото... Видимо валяются под столом, ржут аки кони, гады!..
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:41
Даа Официально объявлено уже
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Алексей Нефёдов
01:29
>И благодаря щедрой Нвидиа которая дала всем владельцам RTX DLSS 4.5 гамаю в новые игры на 3050 с отличным качеством, и с RT. Плохие новости - 4.5 приводит к падению до 25% FPS на двадцатой и тридцат...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
artemuss1990
01:24
Да пздц я не знаю как такие толстые проводники на этом кабеле можно расплавить. Может они наконец признаются что это никакая ни не правильная установка, а дело в самой схеме питатия. Балансира нахер...
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Bryant333
01:14
Зазевал чет. 65 лет прошло как никак, а они все еще работают.
Во Франции работают над созданием многоразовой космической ракеты на базе системы запуска Ariane 6
swr5
00:11
Да возьмите купите толстый медный одножильный электропровод в хоз. магазине и припаяйте вы карту к блоку питания через него.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
