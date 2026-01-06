Спецслужбы считают, что окружение Мадуро больше подходит для реализации планов США, чем оппозиционные силы

Издание Reuters, ссылаясь на осведомлённых источников, пишет, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, принимавшее участие в операции на территории Венесуэлы, предоставило президенту Дональду Трампу (Donald John Trump) секретную оценку относительно положения внутренних дел в Каракасе. Спецслужбы порекомендовали Трампу не менять правящий режим в стране.

По данным издания, сотрудники ЦРУ США убеждены в том, что окружение арестованного Николаса Мадуро в лице Делси Родригес (исполняет обязанности главы государства) и других чиновников венесуэльского правительства больше подходят для поддержания стабильности в стране. Источники издания утверждают, что это одна из причин, почему американский президент отказался поддержать лидера оппозиционных сил Марию Мачадо.

Reuters обратились за комментарием к пресс-секретарю Белого дома Каролин Ливитт, которая подчеркнула, что Дональд Трамп получат информацию о внутриполитической ситуации во всём мире. По её словам, специалисты по национальной безопасности принимают реалистичные решения, которые позволят обеспечить соответствие Венесуэлы интересам США и сделать её лучшей страной для венесуэльского народа.

Судя по всему, Вашингтон намерен сотрудничать с Каракасом в действующем составе правительства, рассчитывая на более тесные связи и восприятие американских интересов.