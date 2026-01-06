Система будет развёрнута на борту кораблей в дополнении к основным их возможностям

В этом году компании Rheinmetall и MBDA создадут совместное предприятие для разработки новой военно-морской лазерной системы. В совместном заявлении компаний отмечается, что они уже имеют опыт сотрудничества, а также успешно создали демонстрационный образец своей будущей технологии.

Лазерная система разрабатывается специально для Военно-морских сил Германии, которые планируют установить в дополнение к возможностям основного оружия (ракеты, зенитные орудия и другое). Основной приоритет делается на технологию, способную эффективно и недорого поражать беспилотники, другие высокоманёвренные цели на малых и очень малых дистанциях.

Говоря об уже созданном демонстрационном образце, Rheinmetall подтвердила проведение его испытаний в оперативных условиях. Тогда было доказано, что система обладает всеми возможностями для точного, быстрого и беспрепятственного поражения целей. Даже при работе с самыми сложными целями и неблагоприятными условиями система доказала свою способность стабильно отслеживать цель размером с монету, поражая её с помощью концентрированной энергии лазерного оружия. Представитель Rheinmetall Роман Кёне добавил, что компании не только обеспечат ВМС Германии новым оружием, но и создадут новые рабочие места для немецких граждан.