В прошлом месяце Армия США расформировала эскадрилью боевых вертолётов, действовавшую на территории Южной Кореи для выполнения разведывательных миссий. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на отчёт Исследовательской службы Конгресса США.

Расформирована была 5-я воздушно-кавалерийская эскадрилья 17-го кавалерийского полка, располагавшаяся на американской военной базе Кэмп-Хамфрис в Пхёнтеке, примерно в 60 километрах к югу от Сеула. Речь идёт о сотнях человек личного состава, вертолётах AH-64E Apache и разведывательных беспилотниках RQ-7B Shadow, которые были выведены из страны. Подразделение оказывало поддержку 2-й пехотной дивизии с мая 2022 года.

Неизвестно, планируют ли США заменить расформированную эскадрилью другим подразделениям или просто пойдут на небольшое сокращение контингента войск в Южной Корее. Армия США не предоставила Yonhap официальный комментарий относительно принятого решения. Yonhap акцентирует внимание на том, что это решение может быть частью пересмотра Вашингтоном своего присутствия на Корейском полуострове в рамках общей корректировки вооружённых сил. Сейчас на территории Южной Кореи находится порядка 28,5 тысяч американских военнослужащих.