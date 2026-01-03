Это первый случай экспорта турецких сверхзвуковых самолётов

Министерство обороны Испании заключило контракт с компанией Turkish Aerospace Industry (Турция) на поставку 30 новых учебно-тренировочных самолётов Hürjet, предназначенных для полётов на сверхзвуковой скорости. Общая стоимость контракта составляет 2,6 миллиарда долларов.

Ожидается, что первые поставки турецких самолётов Военно-воздушным силам Испании произойдут в 2028 году. Новые самолёты заменят устаревшие F-5, повысив эффективность обучения испанских пилотов. При этом следует подчеркнуть, что в стоимость контракта входят не только самолёты, но и различное сопутствующее оборудование, модернизация инфраструктуры и долгосрочное техническое обслуживание.

Первая информация о возможных закупках Hürjet для испанской армии появилась в октябре прошлого года. Тогда правительство Испании одобрило приобретение до 45 самолётов со сроком поставок до 2035 года.

Hürjet был разработан компанией Turkish Aerospace Industries для выполнения учебно-тренировочных и боевых полётов (в качестве лёгкого боевого самолёта). Первый полёт самолёта состоялся 23 апреля 2023 года, после чего уже к июню было проведено около 10 испытаний. На текущий момент Hürjet используется только ВВС Турции.