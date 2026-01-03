По крайней мере, на это указывают фрагменты ракет, которые могли быть использованы беспилотником

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении удара по причалу в Венесуэле, где в тот момент происходила загрузка запрещённых веществ на борт лодок. При этом американский президент отказался уточнять, кто именно нанёс удар. Вероятнее всего, за этим стоит Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, которое уполномочили на проведение тайных операций.

Издание The War Zone, ссылаясь на опубликованные в сети кадры с фрагментами американских ракет, пишет, что удар по венесуэльскому прибережью мог быть нанесён с помощью ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper. Фрагменты ракет указывают на то, что по причалу ударили либо AGM-114 Hellfire (вес боевой части около 9 килограммов), либо улучшенными AGM-179A JAGM (вес боевой части около 50 килограммов).

При этом не сообщалось о пусковых манёврах с помощью истребителей или вертолётов. В то же время БПЛА MQ-9 Reaper, вооружённые до 10 ракетами Hellfire, с сентября совершают различные полёты в поддержку операции в Карибском море. Всё это наводится на мысль, что именно БПЛА нанесли скрытый удар по Венесуэле. MQ-9 Reaper неоднократно использовался во время американских операций по всему миру, в том числе связанных с ЦРУ США или Объединённым командованием специальных операций Армии США.