Компания Hyundai (Южная Корея), продавшая в 2024 году свой завод в Санкт-Петербурге за символические 140 тысяч южнокорейских вон (около 97 долларов США), не может вернуть обратно предприятие при текущих обстоятельствах. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

В материале издания напоминают о том, что предприятие было продано компании AGR Automotive Group с двухлетним правом обратного выкупа ценных бумаг. Нюанс в том, что уже в январе 2026 года договорённость истекает, а южнокорейская компания не имеет возможности для возвращения контроля над предприятием, по крайней мере, до снятия санкций.

Источник Reuters в лице представителя компании подтвердил, что на текущий момент возможность выкупа не рассматривается из-за обстоятельств, не уточнив конкретную причину. Издание также обратилось за официальным комментарием к Hyundai, которая добавила, что окончательное решение по варианту обратного выкупа не принято. Компания AGR Automotive Group, выступающая в роли временного владельца, не ответила на запрос Reuters.

До февраля 2022 года компания Hyundai вместе с Kia были одним из крупнейших автопроизводителей в России. В марте 2022 году производство было автомобилей было прекращено, а предприятия переданы крупному дистрибьютору AGR Automotive Group.