Инспектор Военно-воздушных сил Польши генерал-лейтенант Иренеуш Новак в интервью Defence24 заявил, что командование намерено приобрести две дополнительные эскадрильи современных истребителей. Точное количество не уточняется, но, вероятнее всего, речь идёт о 32 истребителях, ведь в настоящее время польские ВВС уже имеют 10 эскадрилий, в каждой из которых 16 самолётов.

Польский генерал уточнил, что принятие решения о приобретении новых истребителей возможно только после завершения закупки самолётов-заправщиков. Новые истребители, как ожидаются, будут максимально универсальными. Какую именно модель выберет командование – также остаётся непонятным. Среди изученных ВВС Польши вариантов: F-15EX, F-16 Block 70, Eurofighter, KF-21 Boramae и F-35.

Однако маловероятно, что Варшава решит приобрести F-16 или Eurofighter, ведь целесообразнее на их фоне будут смотреться доступные южнокорейские KF-21 Boramae или американские F-35 пятого поколения. Сейчас ВВС Польши преимущественно состоят из истребителей F-16 C/D (США) и KAI FA-50 (Южная Корея). Помимо этого, польские ВВС ожидают дальнейших поставок F-35. Примечательно, что данная информация прозвучала на фоне обсуждаемой передачи Украине польских истребителей МиГ-29, срок эксплуатации которых подходит к концу.