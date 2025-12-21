При этом американские военные готовы отдать каждый дрон по 4 тысячи долларов

Корпус морской пехоты США ищет компании, которые готовы поставить 10 тысяч FPV-дронов до 1 января 2027 года. Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на официальный запрос на сайте государственных оборонных закупок страны SAM.gov.

Речь идёт о небольшом количестве дронов, которые расходуются за считанные дни в случае интенсивных боевых действий. Тем не менее, сам факт размещения соответствующего запроса на поставку FPV-дронов демонстрирует тенденции в пользу быстрых и манёвренных средств вооружения.

В материале The War Zone напоминают, что Корпус морской пехоты США ещё в марте озвучил свои требования к FPV-дронам: обеспечение поражающей способности на расстоянии до 20 километров при стоимости менее 5 тысяч долларов за единицу. С тех пор требование к цене было пересмотрено: американские морпехи готовы платить 4 тысячи долларов за каждый дрон. Однако если учесть, что ещё необходимы наземные станции управления, коммуникационное оборудование, очки, батареи и зарядные станции – стоимость возрастёт.

Таким образом, стоимость FPV-дрона в США все равно остаётся на высоком уровне, хотя и не таком, как была раньше. Стоит понимать, что окончательная цена за готовый продукт формируется с учётом особенностей местного рынка: уровня заработных плат, стоимости оборудования и сырья.