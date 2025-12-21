В отличие от предыдущих вариантов БМП, данная бронемашина разрабатывается исключительно с использованием польских технологий

Уже в следующем году оборонно-промышленный комплекс Польши может представить прототип новой тяжёлой боевой машины пехоты (БМП) Ratel, который разрабатывается компанией Huta Stalowa Wola с использованием польских технологий. Об этом сообщает местное издание Defence24.

Основой для разработки Ratel является другая польская БМП – Borsuk, которая постепенно поступает на вооружение армии. В отличие от Borsuk, технологии Ratel будут исключительно польскими, без опоры на «советское наследие» или лицензии от партнёров. Помимо этого, компания Huta Stalowa Wola разрабатывает новую БМП за собственные средства, что достаточно непривычная практика для польской оборонной промышленности.

БМП Ratel разрабатывается с учётом опыта современных боевых действий. При этом, несмотря на важность мобильности бронетехники в современных боевых действиях, производитель оценивает вес будущей БМП в 42 тонны. Для сравнения, вес танка M1A1 составляет около 60 тонн. Пока непонятно, насколько целесообразно делать такой тяжёлый БМП, но первые его испытания возможны уже в следующем году.