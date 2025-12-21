Обострение конфликта между странами повышает риск столкновений в воздушном и морском пространствах региона

Издание The New York Times, ссылаясь на неназванного американского чиновника и данные Стэнфордского университета, пишет, что военные США и Венесуэлы начали глушить GPS-сигналы в Карибском море. Отмечается, что такие действия с обеих сторон объясняются подготовкой к защите от возможных ударов.

В материале издания отмечают, что подавление GPS-сигнала повышает риск столкновений в воздушном и морском пространствах региона. По данным The New York Times, глушение GPS-сигнала уже приводило к сбоям гражданской авиации.

Со стороны США подавлением GPS-сигнала занимаются военные корабли, в то время как Венесуэла заглушила сигнал вокруг ключевых военных, промышленных и энергетических объектов. Специалист по радиочастотам Логан Скотт в комментарии The New York Times объясняет, что предпринятые меры являются не более чем превентивными: военные хотят защитить свои объекты и ресурсы от нанесения ударов дешёвыми дронами или активности вражеской разведки. Основное различие лишь в том, что Венесуэла пытается защитить инфраструктуру, а США – корабли флота.