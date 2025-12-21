Решение соответствует современным тенденциям, когда страны постепенно отказываются от запрета на данный тип вооружения

Министр обороны США Пит Хегсет отменил введённый при администрации экс-президента Джо Байдена запрет на использование противопехотных мин. Об этом сообщает издание The Washington Post, ознакомившись с подписанным документом.

В материале издания напоминают, что прошлая администрация запретила военным США использовать данный тип вооружения по всему миру, за исключением Корейского полуострова. Теперь же, после отмены запрета, использование противопехотных мин американскими военными возможно по всему миру, в зависимости от того, где командование сочтёт это необходимым. Помимо этого, пересмотр действующей политики означает отказ от постепенного уничтожения запасов противопехотных мин.

Вопрос использования противопехотных мин в ходе боевых действий по-прежнему остаётся сложным ввиду потенциальных рисков для гражданского населения в послевоенное время. По этой причине большинство стран мира подписали Оттавский договор, регламентирующий запрет на использование, хранение и производство противопехотных мин. Нюанс в том, что такие крупные страны, как США, Китай и Россия, не отказались от своих противопехотных мин. Говоря об Оттавском договоре, следует добавить, что в этом году Польша и страны Балтии приняли решение выйти из договорённостей.