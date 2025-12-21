Сайт Конференция
Nacvark
США отменяют запрет на использование противопехотных мин
Решение соответствует современным тенденциям, когда страны постепенно отказываются от запрета на данный тип вооружения

Министр обороны США Пит Хегсет отменил введённый при администрации экс-президента Джо Байдена запрет на использование противопехотных мин. Об этом сообщает издание The Washington Post, ознакомившись с подписанным документом.

В материале издания напоминают, что прошлая администрация запретила военным США использовать данный тип вооружения по всему миру, за исключением Корейского полуострова. Теперь же, после отмены запрета, использование противопехотных мин американскими военными возможно по всему миру, в зависимости от того, где командование сочтёт это необходимым. Помимо этого, пересмотр действующей политики означает отказ от постепенного уничтожения запасов противопехотных мин.

Вопрос использования противопехотных мин в ходе боевых действий по-прежнему остаётся сложным ввиду потенциальных рисков для гражданского населения в послевоенное время. По этой причине большинство стран мира подписали Оттавский договор, регламентирующий запрет на использование, хранение и производство противопехотных мин. Нюанс в том, что такие крупные страны, как США, Китай и Россия, не отказались от своих противопехотных мин. Говоря об Оттавском договоре, следует добавить, что в этом году Польша и страны Балтии приняли решение выйти из договорённостей.

#сша #противопехотные мины
Источник: washingtonpost.com
Сейчас обсуждают

VRoman
04:15
Малый вес - это преимущество только для тех кому за 80 лет. Остальный спокойно справляются. Я вот наоборот из тех кто любит тяжёлые часы и браслеты по пол кило.
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
E. S.
03:17
Так байкал именно замена ан2
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
Владимир
03:01
Современную кек)) ладна бы передовую/флагманскую или на крайняк не имеющую аналогов в мире но современная там тока подвеска...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
rafo15
01:32
Все он правильно говорит. Как раз сказки про темные материи не похожи на научное объяснение. А версия канадского физика, похожа на нормальное научное объяснение, которое можно спокойно доказать просты...
Новое исследование ставит под сомнение существование темной материи и энергии как таковой
Я - Константин
01:29
С новым годом ;)
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
Chaтo-OverBoт
01:07
Что, тов. пендосы, видит око Селену да зуб не ймёт? Печалька, однако.
Трамп призвал к возвращению США на Луну в рамках указа о космической политике
Chaтo-OverBoт
01:05
Америка - стронг, вона прийде - порядок наведе. Да, зашкварк?
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Chaтo-OverBoт
00:59
И эти "...220 тысяч тонн военного имущества..." были ничем иным, как памперсами, пипифаксом, страпонами-дилдами да кружевными труселями. ТакЪ победятЪ!
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
salexa
00:54
утырки храцузские думают как с хохлами война..... уй там,ВВП же сказал ,что этим неграм настанет пипец..да и нах они нужны ...хохлы и гейропа..будем вместе с китаем и америкосами рулить...а ублюдки с ...
Во Франции планируют приобрести до 240 тягачей для перевозки тяжёлой бронетехники
IRanPast
00:41
Есть такое на В850, но всё делаю по старинке ручками
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
