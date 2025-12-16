Белорусский президент заверил, что это никогда не обсуждалось, но Минск готов принять венесуэльского лидера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Newsmax (цитата БелТА) заявил, что Минск готов принять президента Венесуэлы Николаса Мадуро в случае его отставки и бегства из страны на фоне растущей напряжённости в Карибском море. Как известно, США требуют отставки Мадуро и смены власти в Каракасе.

Белорусский президент подчеркнул, что Мадуро не является врагом Белоруссии, поэтому «двери для него здесь открыты». В то же время Лукашенко заверяет, что это никогда не обсуждалось, поскольку венесуэльский президент «не тот человек, который всё бросит и уйдёт, убежит».

«Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», – добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко признал, что Белоруссия говорила с чиновниками из США на тему Венесуэлы, но с Мадуро не было контактов относительно его отъезда в рамках какой-либо договорённости с Вашингтоном.

Ранее ряд иностранных СМИ, включая The Telegraph, писали, что Николас Мадуро открыто обсуждал с американскими чиновниками свой отъезд из Венесуэлы. Политик был готов покинуть пост президента, уехав в третью страну с личными средствами (около 200 миллионов долларов). При этом ключевые разногласия были в выборе страны: Мадуро хотел уехать на Кубу, а ему предлагали Россию, Белоруссию и другие страны. Помимо этого, Вашингтон требовал немедленной отставки, в то время как Николас Мадуро готов был принять решение об отъезде только в течение следующих нескольких лет.