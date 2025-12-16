Среди востребованных поставщиков – Frontline Robotics и Quantum Systems

Министерство обороны Германии размещает крупные заказы на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для различных целей немецким оборонно-промышленным комплексом, в частности, компаниями Frontline Robotics и Quantum Systems. Об этом сообщает немецкое издание N-TV, приводя слова представителей промышленности.

Руководитель совместного предприятия Quantum Frontline Industries Маттиас Лехна утверждает, что речь идёт о десятках тысяч БПЛА в год, а в будущем производственные объёмы лишь продолжат расти. Среди заказываемых дронов – Linsa (изначально – обеспечение логистики, фактически – сброс боеприпасов), Zoom (разведывательный дрон) и ударный наземный роботизированный комплекс Buria с дистанционно управляемым пулемётом и гранатомётом.

Речь идёт по большей степени о технологических БПЛА, имеющих среднюю дальность полёта (10 - 20 километров) и оснащённых тепловизионными камерами, другим дорогостоящим оборудованием. Наземный дрон BuriaКак известно, Великобритания и Украина уже реализуют программу по совместному производству дронов-перехватчиков OCTOPUS. Однако в случае с Германией украинские власти лишь размещают заказ на производство, а не принимают непосредственное участие в нём.