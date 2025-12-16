Соответствующие обсуждения начались среди общественности

Некоторое время назад, когда Владимир Зеленский отправлялся в Ирландию, появилась информация о неизвестных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в ирландском воздушном пространстве, которые преследовали самолёт украинского лидера. Позже Зеленский официально подтвердил, что Дублин уведомил его о неизвестных дронах, пообещав расследовать инцидент.

Издание Euractiv пишет, что на фоне недавнего инцидента с БПЛА в ирландском воздушном пространстве в Ирландии начались дискуссии относительно возможного присоединения к НАТО. Соответствующие обсуждения начались среди ирландской общественности, а социологические опросы подтверждают готовности трети ирландцев отказаться от нейтралитета.

Тем не менее, есть и противники вступления в североатлантический альянс, включая депутата парламента Пола Мерфи. По мнению скептиков, вторгшиеся дроны не имеют связи с Россией и представляли собой «неопознанный летающий объект» (проще говоря: нет доказательств, что это были беспилотники). Один из их аргументов – присоединение Ирландии к НАТО способно спровоцировать Россию, а инциденты с БПЛА якобы являются предупреждением о том, что ирландские территории не так уж и далеко.