Контракт предусматривает производство и поставку дронов как США, так и за рубеж

Компания AeroVironment (США) объявила о получении пятилетнего контракта на поставку армии США беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для всех областей применения. Контракт предусматривает неограниченный объём поставок на сумму 874,26 миллиона долларов.

В рамках данного контракта американская армия может приобрести беспилотники JUMP 20 (разведывательный дрон вертикального взлёта и посадки), P550 (многофункциональный дрон с поддержкой модульной полезной нагрузки), Puma (разведывательный дрон), Raven (разведывательный дрон) и антидроновые системы Titan C-UAS. Соглашение предусматривает опцион на закупки в рамках программы зарубежных военных продаж, то есть AeroVironment предлагает Пентагону свои дроны для продажи за рубеж.

AeroVironment напоминают, что их системы Titan C-UAS не менее востребованы, чем дроны: по всему миру в оперативной готовности находятся 1 тысяча единиц антидроновых комплексов, отвечающих за обеспечение защиты военным объектам и критически важной инфраструктуре. Вице-президент компании Джастин Макфарлин, чьи слова приводятся в пресс-релизе на официальном сайте, упомянул, что все вышеперечисленные технологии AeroVironment проверены в условиях боевых действий и заслужили доверие. Как известно, некоторые системы отправлялись Украине в рамках пакетов военной помощи в период с 2022 по 2024 год.