Nacvark
AeroVironment получила контракт от США на неограниченную поставку БПЛА общей стоимостью $874 млн
Контракт предусматривает производство и поставку дронов как США, так и за рубеж

Компания AeroVironment (США) объявила о получении пятилетнего контракта на поставку армии США беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для всех областей применения. Контракт предусматривает неограниченный объём поставок на сумму 874,26 миллиона долларов.

В рамках данного контракта американская армия может приобрести беспилотники JUMP 20 (разведывательный дрон вертикального взлёта и посадки), P550 (многофункциональный дрон с поддержкой модульной полезной нагрузки), Puma (разведывательный дрон), Raven (разведывательный дрон) и антидроновые системы Titan C-UAS. Соглашение предусматривает опцион на закупки в рамках программы зарубежных военных продаж, то есть AeroVironment предлагает Пентагону свои дроны для продажи за рубеж.

AeroVironment напоминают, что их системы Titan C-UAS не менее востребованы, чем дроны: по всему миру в оперативной готовности находятся 1 тысяча единиц антидроновых комплексов, отвечающих за обеспечение защиты военным объектам и критически важной инфраструктуре. Вице-президент компании Джастин Макфарлин, чьи слова приводятся в пресс-релизе на официальном сайте, упомянул, что все вышеперечисленные технологии AeroVironment проверены в условиях боевых действий и заслужили доверие. Как известно, некоторые системы отправлялись Украине в рамках пакетов военной помощи в период с 2022 по 2024 год.

#сша #бпла #aerovironment
Источник: avinc.com
Сейчас обсуждают

Александр Дедок
04:58
А все просто - майнинг. Видеокарты АМД традиционно использовались для майнинга, Нвидиа стали использовать позже, поэтому на вторичке периодически появлялась куча карт после майнинга, ну и многие из ни...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Михаил Barash Андреев
04:58
Это всё разговоры в пользу бедных. Причём, в прямом смысле тоже. В реальности производительность труда повышалась всегда исключительно механизацией, затем автоматизацией, и вот теперь роботизацией.
Ключом к повышению производительности труда в России считают роботизацию
Александр Дедок
04:44
Автор, учи матчасть! 7730 были с GDDR5 и с GDDR3. Так что все правильно утилита говорит. G это означает что она на видеокарте стоит и разница между GDDR3 и DDR3 в том что DDR3 это оперативная память и...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Anton Demenchuk
04:34
Им должна стать мотивация сотрудником, в первую очередь.
Ключом к повышению производительности труда в России считают роботизацию
Kaabar
04:04
Нормально. А если по работе надо, историк или журналист? Или тут как обычно, что-то недоговаривают, чтобы выставить мучеником
В России выписан первый штраф за поиск экстремистских материалов
Федор Валов
03:20
Поймал себя на мысли, что если куплю себе новый пк, старый можно оставить как запасной....либо отдать младшему брату
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
deema35
03:06
"Но любой ПК требует обслуживания, апгрейда, а иногда и ремонта. И даже если вы соберетесь почистить его от пыли и заменить термопасту на процессоре, то это занятие на пару часов, в течении которых вы...
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
Анна Франскевич
02:24
Ещё бы вчера все эти новости меня бы напугали. Но сегодня играя в бетмена 2010 года. Мне все равно на эти кризисы, ибо ИИ не интересует и реального будущего в ближайшее десятилетие у него нет. А игр у...
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
Павел Ломин
01:33
Это все есть костылями прикручивая через кучи прослоек. А так вышло, что на win оно идет в комплекте с драйверами и все это прекрасно работает. Ни nvidia, ни amd не делают этот софт на linux. Этот соф...
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
Павел Ломин
01:30
Тебе не стыдно эту шнягу скидывать? Так чисто, интересно. Ни одной опции нет даже близко. -Суперразрешение -Antilag -Сглаживание и методы -Тройная буферизация -переопределение на основе профиля без к...
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter