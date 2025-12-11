Сайт Конференция
Генштаб Польши рассматривает передачу Украине истребителей МиГ-29
До этого Варшава отказывала в поставках, но теперь польским ВВС есть чем заменить самолёты

Генеральный штаб Вооружённых сил Польши на своей официальной странице в социальной сети X объявил о продолжающихся переговорах с Украиной относительно передачи украинским военно-воздушным силам истребителей МиГ-29. Решение о передаче истребителей может быть принято на фоне приближения МиГ-29 к завершению срока эксплуатации, в связи с чем техника должна быть списана или модернизована. Последний вариант не рассматривается из-за «отсутствия перспектив».

Польское военное командование акцентирует внимание на том, что окончательное решение ими ещё не было принято. Однако для этого есть все возможности, потому что польские военно-воздушные силы способны выполнять миссии МиГ-29 с помощью своих новых истребителей – американских F-16 и южнокорейских FA-50.

Взамен Польша обсуждает с Киевом предоставление ей отдельных технологий по разработке беспилотников и ракет. Отмечается, что такой запрос обусловлен не только желанием компенсировать передачу истребителей, но и начать совместное развитие оборонных и промышленных компетенций.

Ещё в прошлом году украинские власти призывали Польшу передать МиГ-29, если они не готовы задействовать эти истребители для защиты Украины. В конечном итоге Варшава отказала Киеву в поставках, сославшись на то, что им самим необходимы данные истребители.

#украина #польша #миг-29
Источник: x.com
