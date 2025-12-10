Вероятнее всего, первая партия истребителей будет поставлены в следующем году

Компания Lockheed Martin (США) сообщила на своей официальной странице в социальной сети X о первом успешном полёте истребителя пятого поколения F-35A, построенного для поставок Военно-воздушным силам Финляндии. За несколько дней до этой новости государственный секретарь США Марко Рубио поздравил Финляндию с Днём независимости, подчеркнув, что Вашингтон «с нетерпением ждёт укрепления обороны НАТО благодаря развертыванию в стране американских истребителей F-35».

По всей видимости, поставки F-35 финляндским военно-воздушным силам будут осуществлены уже в следующем году. Традиционно, после проведения первого полёта, Lockheed Martin оставляет готовящиеся к поставке за рубеж истребители на территории США, проводя подготовку пилотов. Фактическая передача происходит примерно спустя полгода - год после первого испытательного полёта, но всё зависит от доступности американских самолётов заправщиков Boeing KC-46 Pegasus, используемых для дозаправки во время полётов на дальние расстояния.

ВВС Финляндии заказали 64 истребителя F-35A общей стоимостью 10 миллиардов евро. Финляндское правительство уже заказало новое вооружение для будущих истребителей, а также работает над локализацией различных этапов производства.