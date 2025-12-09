Авиабомба была сброшена с помощью истребителя Rafale F4

Военно-воздушные силы Франции провели в Средиземном море учения с участием авианосной группы Charles de Gaulle, в состав которой входят истребители Rafale F4. Во время этих испытаний французские пилоты впервые отработали нанесение удара 1000-килограммовой бомбой Air-Sol Modulaire (AASM) по морской цели. Не так давно авиабомба данной мощности была одобрена к применению.

Во время учений французский истребитель совершил дальний полёт в сторону Греции, отдалившись от истребителя на расстояние более 1,8 тысячи километров. После дозаправки на низкой высоте самолёт нанёс удар AASM 1000 по указанной цели, поразив её. Операция охватывала транспортировку тяжёлых боеприпасов, их монтаж, катапультирование и применение менее чем за сутки. Командование описывает осуществлённый манёвр как «техническое и организационно мастерство».

AASM 1000 является комплектом наведения, предназначенным для установки на американские авиационные бомбы Mark 84 и BLU-109 мощностью 2 тысячи фунтов (900 килограммов) с целью расширения дальности нанесения ударов. Комплект также совместим с осколочно-фугасными бомбами BA84 и противобункерными P-1000 французского производства.