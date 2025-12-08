Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Британские военные присоединяются к учениям НАТО в Финляндии
Они проходят недалеко от границы НАТО с Россией

В конце октября стало известно о намерениях Вооружённых силы Финляндии собрать 15 тысяч военнослужащих для проведения военных учений, в том числе недалеко от границы с Санкт-Петербургом. В этом месяце финляндские военные продолжают плановые учения, привлекая к ним союзников по НАТО.

Как сообщает издание The Independent, около 50 человек из трёх стрелковых полков, базирующихся в Эдинбурге (Шотландия, Великобритания), приняли участие в совместных учениях с финляндскими военными. Тренировки проходили в течение шести недель на арктическом севере Финляндии, при температурах до -28°C. Одна из учебных операций продолжалась в течение пяти дней и ночей, где британские специалисты по разведку проверяли тактику оборону, затягивания времени, ночного боя и нападения.

В материале издания приводят слова британских военных офицеров, которые были удивлены тем, как финны выдерживали холодную погоду. Командир роты майор Генри Вуттон подчеркнул, что был впечатлён увидеть страну, ориентированную на оборону и имеющую чёткий план ведения оборонительных действий:

«У них есть четкий план обороны, и каждый вносит в него свой вклад, отправляясь на срочную службу по достижении 18 лет», – говорит он.

Вуттон утверждает, что после совместных учений с финнами его солдаты научились приспосабливаться к условиям, даже если у них было меньше опыта из-за незнания окружающей среды. Солдат Аарон Хантер из Уэйкфилда отметил, что одна из причин, по которой Финляндия активно отрабатывает ведение обороны в заснеженных полях – ощущение угрозы со стороны России.

#нато #великобритания #финляндия
Источник: independent.co.uk
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
6
Турция представила свой аналог УМПК для запуска авиабомб на 100 км
+
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
+
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
11
Космическая фотография недели — обсерватория Gemini опубликовала снимок структуры Ua ʻŌhiʻa Lani
+
Пользователь Redditor показал редкую демонстрацию NVIDIA Dusk & Down с GeForce FX 5950 Ultra
+
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
МВД советует отказаться от биометрии в банковских приложениях
1
«Госуслуги» начали требовать установить мессенджер Max для входа в мобильную версию
5
FT: В ЕС нашли способ навсегда заблокировать российские активы
+
В Сети появились шпионские фото обновлённого УАЗ «Патриот» с LED-фарами и турбодизелем
+
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
3
Windows 11 25H2 обеспечила больше fps в ряде игр по сравнению со SteamOS в тестах Ars Technica
3
На пресейле ферма ботов мгновенно скупила весь объем токена WET от DeFi-проекта HumidiFi
+
России в 2026 году грозит дефляция
1
В Китае создали первую в мире цельную алюминиевую раму для внедорожника
1
Самый современный метропоезд «Москва-2026» проходит обкатку сразу на двух линиях столичного метро
+
Две Nvidia GeForce GTX 580 стали отправной точкой для индустрии искусственного интеллекта
4
Процессор Exynos 2600 войдёт в состав смартфонов Galaxy S26 только в Южной Корее
1
На Урале запущен новый цех по производству титана
1

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
49
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
9
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
1
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
14
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
10
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
10
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
1

Сейчас обсуждают

Зю
12:14
Набиуллина с Силуановым уже доказали, что справятся с чем угодно и превратят все минусы в плюсы. Так что хохлам предлагаю получить 300р за статью на оверах, навернуть стопарь горилки и расслабиться
России в 2026 году грозит дефляция
Женя Петров
12:08
на фоне современных игр уже не такой уж и плохой частью кажется да кстати системные требования увидел плакать захотелось а ведь графика не очень сильно щас лучше стало
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
Любое Имя
11:44
Мир уже вовсю осваивает 2 нм, а мы с гордостью анонсируем запуск 65-нм линии на «Микроне». И знаете что? Серьезно,пару фабрик эти 0.2 ннм владеют .На планаре уже создали оборудование на 90 ннм .И буде...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
K0nst4nt1n
11:18
О, что-то знакомое. Во время застоя интела и отсутствия реальной конкуренции со стороны АМД у синих тоже было "5% за поколение". Теперь такое у красных. Ну не за поколение, а при выходе нового самого ...
AMD Ryzen 7 9850X3D на 5% быстрее, чем Ryzen 7 9800X3D в тесте PassMark
Иван Иванов
11:07
Спасибо, посмеялся
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
dimkahon
10:57
Ура, товарищи!
AMD Ryzen 7 9850X3D на 5% быстрее, чем Ryzen 7 9800X3D в тесте PassMark
Roditch
10:49
Почему бы Tiny11 25H2 или Tiny11 25H2 Core не поставить? Сборки не от официалов, но и далеко не "васяновские".
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
wooopggabg
10:48
Скорострельность вроде никогда и не была проблемой калаша. Вот кучность, дальность эффективной стрельбы. > 10 000 выстрелов без видимого износа > порядка 50 000 выстрелов при сохранении работоспособ...
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
typym6ek
10:44
Жесть конечно...
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
Мегавольт
10:36
Фильм для детей. Сценарий кавно.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter