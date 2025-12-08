Они проходят недалеко от границы НАТО с Россией

В конце октября стало известно о намерениях Вооружённых силы Финляндии собрать 15 тысяч военнослужащих для проведения военных учений, в том числе недалеко от границы с Санкт-Петербургом. В этом месяце финляндские военные продолжают плановые учения, привлекая к ним союзников по НАТО.

Как сообщает издание The Independent, около 50 человек из трёх стрелковых полков, базирующихся в Эдинбурге (Шотландия, Великобритания), приняли участие в совместных учениях с финляндскими военными. Тренировки проходили в течение шести недель на арктическом севере Финляндии, при температурах до -28°C. Одна из учебных операций продолжалась в течение пяти дней и ночей, где британские специалисты по разведку проверяли тактику оборону, затягивания времени, ночного боя и нападения.

В материале издания приводят слова британских военных офицеров, которые были удивлены тем, как финны выдерживали холодную погоду. Командир роты майор Генри Вуттон подчеркнул, что был впечатлён увидеть страну, ориентированную на оборону и имеющую чёткий план ведения оборонительных действий:

«У них есть четкий план обороны, и каждый вносит в него свой вклад, отправляясь на срочную службу по достижении 18 лет», – говорит он.

Вуттон утверждает, что после совместных учений с финнами его солдаты научились приспосабливаться к условиям, даже если у них было меньше опыта из-за незнания окружающей среды. Солдат Аарон Хантер из Уэйкфилда отметил, что одна из причин, по которой Финляндия активно отрабатывает ведение обороны в заснеженных полях – ощущение угрозы со стороны России.