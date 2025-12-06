Это немецкий вариант винтовки HK416 A8

Вооружённые силы Германии получили первую партию из 300 штурмовых винтовок G95KA1, разработанных на основе HK416 A8 с учётом требований немецкой армии. Об этом сообщает местное издание Hartpunkt, ссылаясь на пресс-релиз компании Heckler & Koch.

Штурмовые винтовки были переданы 122-му мотострелковому батальону в присутствии заместителя начальника штаба сухопутных войск генерал-лейтенанта Хайко Хюбнера. В дальнейшем сотни тысяч G95 будут распределены между другими подразделениями Бундесвера.

Винтовка G95, как и HK416, сконструирована под калибр 5,56 x 45 мм НАТО и обеспечивает скорострельность на уровне 850 выстрелов в минуту. Оружие получило удлинённое цевьё, новую рукоятку и другие незначительные изменения в конструкции. Отличие между G95KA1 и G95A1 заключается лишь в длине ствола и весе самого оружия.

Ранее уже была новость о том, что Бундесвер планирует увеличить заказ на штурмовые винтовки G95 ввиду будущего увеличения численности вооружённых сил. В планах немецкого оборонного ведомства приобрести 250 тысяч винтовок.