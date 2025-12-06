Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ВС Германии получили первые штурмовые винтовки G95KA1
Это немецкий вариант винтовки HK416 A8

Вооружённые силы Германии получили первую партию из 300 штурмовых винтовок G95KA1, разработанных на основе HK416 A8 с учётом требований немецкой армии. Об этом сообщает местное издание Hartpunkt, ссылаясь на пресс-релиз компании Heckler & Koch.

Штурмовые винтовки были переданы 122-му мотострелковому батальону в присутствии заместителя начальника штаба сухопутных войск генерал-лейтенанта Хайко Хюбнера. В дальнейшем сотни тысяч G95 будут распределены между другими подразделениями Бундесвера.

Винтовка G95, как и HK416, сконструирована под калибр 5,56 x 45 мм НАТО и обеспечивает скорострельность на уровне 850 выстрелов в минуту. Оружие получило удлинённое цевьё, новую рукоятку и другие незначительные изменения в конструкции. Отличие между G95KA1 и G95A1 заключается лишь в длине ствола и весе самого оружия.

Ранее уже была новость о том, что Бундесвер планирует увеличить заказ на штурмовые винтовки G95 ввиду будущего увеличения численности вооружённых сил. В планах немецкого оборонного ведомства приобрести 250 тысяч винтовок.

#германия #бундесвер
Источник: hartpunkt.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
9
Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
+
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
+
Субфлагманский Snapdragon 8 Gen 5 в OnePlus 15R уступил Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Geekbench
+
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
2
В Саудовской Аравии нашли следы человека возрастом 115 тысяч лет
+
Российский Т-90М «Прорыв» изменил роль танка на поле боя
+
Первый особо мощный тягач «БАЗ» полностью российского производства передан в эксплуатацию
1
В России стартовали испытания двухтопливной версии Lada Aura
+
Профессор Гарварда Ави Леб обратил внимание на высокую скорость движения кометы 3I/ATLAS
+
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
3
Honor заявила, что ни одни умные часы не могут точно измерять температуру тела
+
Энтузиаст заставил Проводник в Windows 11 загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
3
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
3
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
3
Скорость бега гуманоидного робота Figure 03 приближается к скорости бега человека
+
В России разработан перспективный станок для лазерной обработки стекла
+
Учёные расходятся во мнениях о причинах генетических отличий у собак из зоны отчуждения ЧАЭС
2
Видеокарту 3dfx Voodoo2 из 90-х заставили работать с Ryzen 9 9900X в Windows 11
1

Популярные статьи

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
5
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
102
«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+
10 интересных настольных игр 2025 года
2
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
6
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
2
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
1
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
+

Сейчас обсуждают

Терминатор
12:28
Администрация сайта за банте бота [IRanPast].
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Терминатор
12:24
Тебе бот не стыдно хоронить живых. он просто забил болт на этот сайт и я также забью. Ты же не против. сидите с [IRanPast] и минуси друг друга.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Евгений Боровик
12:20
Вы понимаете, опять мы сырьё, а они нам... Итак уже сколько леса из Сибири вывезли те же китайцы, зверям жить негде будет скоро. Не пора ли свои станки строить и развивать утраченное. Или только воров...
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
Михаил Сидоров
12:19
Локальная модель это игрушка на раз. Толку от неё большинству ноль.
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
just Myxa
12:16
Не совсем понимаю, по каким спекам они схожи.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Bernigan
11:36
На помойку выкини
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
jugador
11:36
Глубоко копнул. Респект! А мне Эра просто не понравилась. Не ощутил духа Героев. Да и в целом мне 3д игры серии плохо заходили, хотя 7-ку всю прошёл и даже кайфонул. По ходу 3-я часть будет вечной. )
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
[IRanPast]
11:10
Твои тупые высеры из психушки тут никого не колышат
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Bernigan
11:04
Типичный амудятел короче
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
[IRanPast]
11:03
Ты сомакретичен, да блохастый?
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter