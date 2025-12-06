Комплекты наведения KGK 84 совместимы с 2000-фунтовыми бомбами Mark 84

Компания Aselsan (Турция) на международной оборонной выставке EDEX-2025 в Египте представила новую версию комплекта наведения KGK 84, используемого для запуска авиационных бомб Mark 84 американского производства на дальние расстояния. Комплект способен доставить авиабомбу весом 2000 фунтов (900 кг) на расстояние 100 километров, что выводит самолёт-носитель из зоны действия комплексов противовоздушной обороны наземного базирования.

Турецкая компания работает над оптимизацией конструкции для увеличения дальности полёта авиационных бомб. Помимо этого, конструкторы учитывают опыт современных боевых действий, где используют средства радиоэлектронной борьбы, внедряя новые возможности для обеспечения стабильного сигнала с крылом комплекта наведения.

При сбросе авиабомбы Mark 84 с помощью KGK 84, установленного на пилон самолёта, радиус кругового вероятного отклонения составляет менее 10 метров. Новый комплект наведения уже интегрирован с истребителями F-16 и прошёл все испытания, доказав пригодность к использованию. При этом Aselsan планирует расширить спектр истребителей, поддерживающих KGK 84.