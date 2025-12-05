Выбор Бундесвера пал на беспилотники Twister, которые заменят ALADIN

В 2005 году Вооружённые силы Германии получили на своё вооружение беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ALADIN (Imaging Airborne Reconnaissance Drone in Close Range) разведывательного типа, которые преимущественно использовались в Афганистане. Спустя 20 лет, когда тема беспилотников стала не только актуальной, но и доказала свою эффективность, немецкий парламент выделяет средства Бундесверу на обновление парка разведывательных БПЛА.

По данным издания Hartpunkt, Бундестаг одобрил предложение о выделении 25 миллионов евро на закупку до 747 разведывательных беспилотников Twister производства местной компании Quantum Systems. Новые дроны заменят уже устаревшие ALADIN.

Источники издания сообщают, что на первом этапе планируется закупка 147 комплектов Twister и сопутствующего оборудования за 16 миллионов евро. Позже немецкие вооружённые силы получат ещё до 600 разведывательных БПЛА за 70 миллионов евро. Quantum Systems готова обеспечить поставки на уровне до 250 разведывательных БПЛА в год с возможностью дальнейшего увеличения объёмов поставок по соглашению сторон. Учитывая, что дронам еще придётся пройти сертификацию, ввод Twister в эксплуатацию состоится не ранее 2027 года.

Примечательно, что приобретённая партия из 147 комплектов уже превосходит суммарный парк ALADIN численностью более 100 дронов. Это отражает растущий интерес Бундесвера к дронам, используемых для наведения артиллерийского огня и разведки позиций противника.