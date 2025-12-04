Решение обусловлено задержкой интеграции местного решения SPEAR 3 с американским истребителем пятого поколения

Министерство обороны Великобритании планирует приобрести высокоточные планирующие бомбы GBU-53/B StormBreaker воздушного базирования для оснащения ими истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает издание AviationWeek.

Такое решение обусловлено тем, что Пентагон до сих пор не обеспечил интеграцию разработанной компанией MBDA для Великобритании ракеты SPEAR 3 со своими истребителями пятого поколения.

GBU-53/B StormBreaker представляет собой бомбу весом 250 фунтов (113 килограммов), оснащённую активным радиолокационным наведением, полуактивным лазерным наведением и инерциальным GPS-наведением. В конечном итоге бомба фактически представляет собой высокоточную ракету, способную действовать в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы и плохих погодных условиях. Стоимость одной такой планирующей бомбы составляет до 300 тысяч долларов.

Пока нет официальной информации о том, что Лондон намеревается приобрести данные работы. Однако это кажется логичным решением, ведь в Пентагоне не могут сказать, когда точно обеспечат интеграцию SPEAR 3. Можно предположить, что это не самая приоритетная задача для оборонного ведомства.