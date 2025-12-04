Контракт получила шведская компания Saab

Компания Saab (Швеция) сообщила о получении от правительства Литвы уже третьего контракта на поставку батареи мобильной системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия (MSHORAD). Стоимость контракта составляет 1,4 миллиарда шведских крон (около 150 миллионов долларов).

Система MSHORAD представляет собой комплекс оборудования, устанавливаемый на мобильные средства передвижения для обеспечения защиты от низкоскоростных целей – беспилотников и крылатых ракет. На автомобили JLTV 4x4 производства Oshkosh будут установлены радиолокационные и огневые модули на базе зенитной ракеты малой дальности RBS 70 NG и радара Giraffe 1X, объединённые системой управления и контроля GBAD C2.

Представитель Saab Гёрген Юханссон выразил гордость тем, что Литва выбрала их компанию в качестве поставщика систем MSHORAD. По его словам, система может противостоять даже современным угрозам в небе, а также предоставляет вооружённым силам возможность планировать действия с учётом «ожидаемых событий и успешно реагировать на неожиданные», то есть развёртывать мобильные группы в зависимости от ожидаемого направления атаки.