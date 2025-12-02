Проведённые в 2000-х годах исследования показали, что меланизированные грибы используют радиацию для получения энергии

Территория вокруг Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) по-прежнему остаётся небезопасной из-за высокого уровня радиации. Одновременно с этим 30-километровая «зона отчуждения» привлекла внимание учёных, включая миколога Нелли Жданову, которая в 1997 году обнаружила чёрную плесень, разраставшуюся на стенах, потолках и даже внутри реактора ЧАЭС. Исследования показали, что обнаруженный грибок не только адаптировался к радиоактивным условиям, но и начали активнее расти.

Как сообщает издание Іnteresting Engineering, ссылаясь на проведённое в 2007 году исследование, меланизированные грибы росли на 10% быстрее при воздействии радиоактивного цезия, что указывает на использование ими радиоактивного излучения для получения метаболической энергии. Так называемый «радиосинтез» позволяет грибку черпать энергию от излучения, успешно разрастаясь. Дело в том, что энергия ионизирующего излучения примерно в миллион раз превышает энергию белого света, хотя, в случае с человеком, она также разрушает клетки организма и ДНК.

Впоследствии грибок штамма Cladosporium sphaerospermum был отправлен на Международную космическую станцию, где он подвергался космическому излучению. Выяснилось, что грибок рос в 1,21 раза быстрее, чем контрольные образцы на Земле. По мере развития грибки стали поглощать значительно больше радиации по сравнению с контрольными участками. Всё это открывает потенциал использования плесени в качестве «защитного барьера», поглощающего излучение эффективнее, чем свинцовые покрытие.

Іnteresting Engineering приводит слова астробиолога Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Линн Дж. Ротшильд, которая считает, что в будущем грибки могут стать дешёвой альтернативой традиционным защитным материалам. Речь идёт о концепции «микоархитектуры» – самовосстанавливающихся мицелиевых конструкций для будущих поселений на Луне и Марсе, защитить которые сможет обыкновенная плесень.