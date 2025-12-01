Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Jerusalem Post: На этой неделе Германия начнёт развёртывание ПРО Arrow 3
Данная система способна перехватывать гиперзвуковые цели

В 2023 году Германия и Израиль начали переговоры о развёртывании системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3, которая имеет боевой опыт перехвата баллистических и гиперзвуковых целей. В конечном итоге страны договорились о поставке данных систем Бундесверу в рамках контракта общей стоимостью 3,6 миллиарда долларов. Ожидается, что полная боеготовность немецкой батареи ПРО Arrow 3 будет достигнута к 2030 году.

Как сообщает издание Jerusalem Post, уже на этой неделе Германия начнёт развёртывание ПРО Arrow 3. В ноябре 2024 года в Тель-Авиве подтвердили координацию с Берлином по этому поводу, планируя первое развёртывание как раз таки в текущем году. Таким образом, немецкие военные получат на вооружение «последний эшелон» своей многоуровневой системы противовоздушной обороны, где Arrow 3 занимает ключевую роль как перехватчик, способный поразить гиперзвуковую цель.

Перехватчик Arrow 3 поражает баллистические ракеты за пределами атмосферы. Скорость перехватчика официально неизвестна, но предположительно равна 2,5 километрам в секунду, то есть около 7 Махов (гиперзвуковая скорость). Израильская армия применяла Arrow 3 для защиты своего воздушного пространства от гиперзвуковых ракет Ирана в июне 2025 года, когда страны обменивались ракетными ударами.

#германия #израиль #arrow 3
Источник: jpost.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
2
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
10
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
4
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
1
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Обновление ПО повысило производительность и автономность консолей Asus ROG Ally
+
Нейросети сокращают время выбора контента для зрителей онлайн-кинотеатров
+
В Сибири создадут первый в России кластер переработки цветных и редкоземельных металлов
+
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
Леса Африки начали выделять больше CO2, чем поглощать
+
Sapphire готовит материнскую плату PURE X870A WIFI7 в белой расцветке
+
Global Defense News: Ту-160 — воздушный страж ядерной триады России в Арктике
1
В Великобритании отправят военных инструкторов принимать экзамены по вождению у граждан
+
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
5
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Xiaomi представила Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с передовыми характеристики по доступной цене
+

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
8
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
20
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
4
Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года
1
Обзор геймпада 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox
+

Сейчас обсуждают

Роман Никольский
07:03
Какие вумные хеймеры, производители сразу это ощутят и побегут снижать цены в десять раз в их больной фантазии 🤣
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
ark-bak
06:59
Деграданты ничего нового не в состоянии снять, только ремейки.
Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года
ark-bak
06:57
Всё верно! Это у Маска иная реальность.
Лётчик-космонавт Юрчихин: говорить о колонизации Марса преждевременно из-за отсутствия технологий
Degit22
06:15
Для нейронок HBM память используют, что вы с ней хотите делать?
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
Михаил Авраменко
06:10
Чип и Дэйл готовились к зиме.
Автолюбитель из Китая обнаружил под капотом своей машины почти 20 кг орехов
usr721
06:07
Если не фантазировать, окажется, что это финский спутник. У них есть офис в том числе и в Польше. Так как Польша давно в НАТО и Финляндия из-за прямого военного вторжения в Украине теперь уже тоже (ан...
Первый в России междугородний беспилотный трамвай проходит испытания в Свердловской области
Денис Лихачев
04:52
в свое время купил ддр5 64 Гб, теперь этот кит стоит 50к
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
Денис Лихачев
04:51
а если не лопнет то что делать?)
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
Евгений Балахонов
03:18
А откуда информация по стоимости? Каких долларов, может зимбабвийских? ;) Ибо подобная конструкция стоит в работе максимум $1000 ;))
Новый деревянный мост за $2 млн в Конго рухнул во время торжественного открытия
Андрей Трубников
02:51
Каким образом Steam Machine популяризирует Линукс, если игры в первую очередь создаются для Directx и Windows? У Линукса просто «слой совместимости» запускается, чтобы запускать программы для Windows,...
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter