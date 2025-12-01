Данная система способна перехватывать гиперзвуковые цели

В 2023 году Германия и Израиль начали переговоры о развёртывании системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3, которая имеет боевой опыт перехвата баллистических и гиперзвуковых целей. В конечном итоге страны договорились о поставке данных систем Бундесверу в рамках контракта общей стоимостью 3,6 миллиарда долларов. Ожидается, что полная боеготовность немецкой батареи ПРО Arrow 3 будет достигнута к 2030 году.

Как сообщает издание Jerusalem Post, уже на этой неделе Германия начнёт развёртывание ПРО Arrow 3. В ноябре 2024 года в Тель-Авиве подтвердили координацию с Берлином по этому поводу, планируя первое развёртывание как раз таки в текущем году. Таким образом, немецкие военные получат на вооружение «последний эшелон» своей многоуровневой системы противовоздушной обороны, где Arrow 3 занимает ключевую роль как перехватчик, способный поразить гиперзвуковую цель.

Перехватчик Arrow 3 поражает баллистические ракеты за пределами атмосферы. Скорость перехватчика официально неизвестна, но предположительно равна 2,5 километрам в секунду, то есть около 7 Махов (гиперзвуковая скорость). Израильская армия применяла Arrow 3 для защиты своего воздушного пространства от гиперзвуковых ракет Ирана в июне 2025 года, когда страны обменивались ракетными ударами.