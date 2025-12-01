Компания уже развернула информационную кампанию, направленную на агитацию американцев выступать против запрета

Компания DJI (Китай) предупреждает ,что уже 23 декабря 2025 года их деятельность на территории США будет запрещена. Это означает, что производимые китайской компанией FPV-дроны больше не смогут продаваться на американском рынке. Несмотря на это, американцы по-прежнему смогут управлять своими дронами производства DJI.

Запрет будет введён на импорт всей продукции компании, поскольку правительство США видит в китайских дронах «угрозу национальной безопасности». Американские законодатели предполагают, что китайское правительство может заставить DJI передавать им все данные, включая записи с камер в США, с целью шпионажа. Китайская компания отвергает обеспокоенность Вашингтона, настаивая, что все данные итак хранятся в США.

DJI уже развернула в своих социальных сетях крупную информационную кампанию, в рамках которой призывает американцев выступить против запрета правительства США на импорт дронов китайского производства. На одном из опубликованных компанией видеороликов американский фермер из штата Северная Каролина обращается с призывом отказаться от запрета, поскольку дроны DJI используются в сельском хозяйстве и упрощают работу. Примечательно, что китайская компания играет на теме сельского хозяйства, зная, насколько оно важно для президента США Дональда Трампа и его избирателей.

Как пишет издание The Verge, китайская компания уже, по всей видимости, пытается обойти возможный запрет, продавая дроны DJI под другими торговыми марками – Xtra и Skyrover. Однако введение запрета на их импорт лишь дело времени.