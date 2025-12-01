Компания DJI (Китай) предупреждает ,что уже 23 декабря 2025 года их деятельность на территории США будет запрещена. Это означает, что производимые китайской компанией FPV-дроны больше не смогут продаваться на американском рынке. Несмотря на это, американцы по-прежнему смогут управлять своими дронами производства DJI.
Запрет будет введён на импорт всей продукции компании, поскольку правительство США видит в китайских дронах «угрозу национальной безопасности». Американские законодатели предполагают, что китайское правительство может заставить DJI передавать им все данные, включая записи с камер в США, с целью шпионажа. Китайская компания отвергает обеспокоенность Вашингтона, настаивая, что все данные итак хранятся в США.
DJI уже развернула в своих социальных сетях крупную информационную кампанию, в рамках которой призывает американцев выступить против запрета правительства США на импорт дронов китайского производства. На одном из опубликованных компанией видеороликов американский фермер из штата Северная Каролина обращается с призывом отказаться от запрета, поскольку дроны DJI используются в сельском хозяйстве и упрощают работу. Примечательно, что китайская компания играет на теме сельского хозяйства, зная, насколько оно важно для президента США Дональда Трампа и его избирателей.
Как пишет издание The Verge, китайская компания уже, по всей видимости, пытается обойти возможный запрет, продавая дроны DJI под другими торговыми марками – Xtra и Skyrover. Однако введение запрета на их импорт лишь дело времени.