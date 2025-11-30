По данным издания, системы получат не только ВВС, но и сухопутные войска, что указывает на изменения в стратегии

Вооружённые силы Германии закажут 50 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SLM, которые получат не только военно-воздушные силы, но и армейские подразделения. Об этом сообщает издание Defence Network, ссылаясь на собственные источники в военных кругах.

По данным издания, это указывает на изменение стратегии Бундесвера относительно систем противовоздушной обороны средней дальности. Дело в том, что изначально компетенция ВВС начиналась именно с IRIS-T SLM, как системы, способной перехватывать самолёты, вертолёты и крылатые ракеты. В то же время сухопутные войска, действующие преимущественно ближе к передовой, управляют системами ближнего и малого радиуса действия, чтобы противостоять беспилотникам и другим малоподвижным целям. Однако оснащение пехотных подразделений системами IRIS-T SLM означает, что ЗРК средней дальности окажутся ближе к передовой, усилив противовоздушную оборону пехоты.

Источники издания утверждают, что первыми получит IRIS-T SLM недавно сформированное подразделение сухопутных войск, которое будет укомплектовано только через год. При этом основным его средством противовоздушной обороны по-прежнему будут зенитные системы Skyranger ближнего радиус действия.

В случае, если информация Defence Network в конечном итоге подтвердится, это подчеркнет намерения Бундесвера отказаться от экономии на противовоздушной обороне для передовой. С одной стороны – пехота сможет самостоятельно и более эффективно противостоять угрозам вроде крылатых ракеты, с другой стороны – IRIS-T SLM станут более уязвимы, особенно если учесть, что они не могут эффективно перехватывать баллистические ракеты.