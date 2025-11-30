Сайт Конференция
Nacvark
Во Франции создадут искусственный интеллект для военной авиации
Соответствующей работой займутся Dassault Aviation и Thales

Компания Dassault Aviation, являющаяся основным конструктором французских истребителей, заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с cortAIx (принадлежит Thales) для разработки управляемого и контролируемого искусственного интеллекта (ИИ), который будет использоваться военной авиацией.

В пресс-релизе объясняют, что «оборонный ИИ» возьмёт на себя функции управления пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами, включая наблюдение, анализ ситуации, принятие решений, планирование и управление во время выполнения боевых задач. Совместное партнёрство компаний направлено на интеграции ИИ в авиационную оборону. Не уточняется, на каком этапе находятся компании сейчас, но упоминается, что Dassault Aviation и cortAIx уже начали соответствующие стратегические обсуждения.

Судя по всему, задача нового ИИ будет в управлении вспомогательными самолётами, действующими для поддержки основных пилотируемых истребителей. Сотрудничество между компаниями может быть заделом на будущее, когда начнётся активная работа над истребителем шестого поколения.

#искусственный интеллект #франция
Источник: euro-sd.com
Сейчас обсуждают

AndreySE-VL
05:27
Все переползаем в Телегу! Ать-два, ать-два, ать-два ))
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
Иван Бородин
05:06
Полный бред!!! Глупости типо интел лучше для работы, многопоток и прочая чепуха на самом деле банальный пиар! На деле любой камень от АМД отлично работает с любым рабочими задачами!!!
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
Den Fed
04:49
а зачем тебе рингтоны ?
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
linux4ever
00:55
Кот бы сомневался, мечтает о том, что мессия подарит ему много гойских рабов. >В 2024 году Лоуб выступил с речью, в которой высказал мнение, что Мессией будет инопланетянин, прибывший из космоса
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
Александр Сечков
00:49
Для автора это не важно)))
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
AnLesha
00:48
Ахах, спасибо)
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
AnLesha
00:48
Спасибо
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
AnLesha
00:48
Благодарю
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
beltar
00:27
Куда смотрит правительство? Действия РКН уже явно попадают под категорию диверсия. Пора уже полностью останавливать действие этой конторы и начинать расследование. При этом действия РКН полностью подр...
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
daimos
00:14
Заголовок дурацкий, нельзя так сказать ни об одном фильме, просто они неиспорчены
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
