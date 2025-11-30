Соответствующей работой займутся Dassault Aviation и Thales

Компания Dassault Aviation, являющаяся основным конструктором французских истребителей, заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с cortAIx (принадлежит Thales) для разработки управляемого и контролируемого искусственного интеллекта (ИИ), который будет использоваться военной авиацией.

В пресс-релизе объясняют, что «оборонный ИИ» возьмёт на себя функции управления пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами, включая наблюдение, анализ ситуации, принятие решений, планирование и управление во время выполнения боевых задач. Совместное партнёрство компаний направлено на интеграции ИИ в авиационную оборону. Не уточняется, на каком этапе находятся компании сейчас, но упоминается, что Dassault Aviation и cortAIx уже начали соответствующие стратегические обсуждения.

Судя по всему, задача нового ИИ будет в управлении вспомогательными самолётами, действующими для поддержки основных пилотируемых истребителей. Сотрудничество между компаниями может быть заделом на будущее, когда начнётся активная работа над истребителем шестого поколения.