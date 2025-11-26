Военные ищут подрядчиков, готовых освоить производство в необходимых масштабах

Армия США ищет подрядчиков, которые смогут обеспечить стабильный уровень производства 155-мм артиллерийских кассетных снарядов XM1208, на уровне до 30 тысяч единиц в год. Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на информацию с официального сайта для размещения государственных заказов SAM.gov.

В опубликованном запросе военные запрашивают у компаний минимальные и максимальные производственные возможности, которые они могут поддерживать. Цель сбора информации – разработать план масштабирования производства снарядов XM1208 на территории США. Военные объясняют, что получение новых кассетных боеприпасов обеспечит сухопутным подразделениям возможность эффективно поражать расположения противника в заданной зоне, уделяя внимание живой силе и материальному обеспечению, без необходимости дополнительной корректировки.

XM1208 используется для стрельбы из самоходных артиллерийских установок M109A6/7 Paladin или гаубиц M777A2. Он оснащён девятью суббоеприпасами M99, которые вылетают на расстояние до 22,4 километра. При падении суббоеприпасы, включающие в себя около 1,2 тысячи вольфрамовых осколков, взводятся.