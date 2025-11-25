Решётчатая конструкция должна защитить башню от небольших БПЛА

Компания COBBS Industries BV (Нидерланды) разрабатывает антидроновую защиту, известную как «мангал», для установки на колёсные самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000NL. Об этом сообщает издание Defence Blog, прикладывая рендер из пресс-релиза нидерландской компании.

Речь идёт о решётчатой конструкции, которая позволяет защитить САУ от нанесения ударов барражирующими боеприпасами или небольшими FPV-дронами. Ответственная за разработку компания подчёркивает, что гордится созданием первой антидроновой защиты для САУ в Нидерландах. COBBS Industries уже давно работает с правоохранительными органами и военными, разрабатывая на заказ готовые решения для усиления их возможностей.

Заинтересованность правительства Нидерландов антидроновой защитой подчёркивает осознание военным командованием страны современных угроз в боевых действиях, где беспилотные системы занимают важную роль.