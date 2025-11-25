Они поступят на вооружение армии в следующем году

Компания Hanwha Land Systems (Южная Корея) доставила в Эстонию шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder, заказанных эстонским правительством. Об этом сообщает Эстонское национальное радио и телевидение (ERR).

Ожидается, что новая партия САУ поступит на вооружение эстонских вооружённых сил в следующем году. K9 Thunder проходят модернизацию на эстонском предприятии GoCraft для последующего приведения в соответствие со стандартами Эстонии (адаптация к климатическим условиям, оснащение системами связи и дополнительными местами для хранения снаряжения).

В следующем году Эстония получит ещё шесть единиц САУ K9 Thunder, доведя общее количество заказанных САУ до 36 единиц. Общая стоимость парка южнокорейских САУ составляет около 120 миллионов евро. Впервые правительство Эстонии разместило контракт на приобретение САУ K9 Thunder в 2018 году. В 2020 году первые артиллерийские системы были доставлены эстонским военным, а уже через год они приняли участие в учебных стрельбах. В 2023 году эстонские власти заказали у Hanwha ещё несколько партий САУ.