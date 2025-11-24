Основной конкурент этой системы был отклонён ещё летом

Правительство Норвегии рассматривает возможность приобретения реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo южнокорейского производства после того, как была отклонена предложенная Германией система EuroPULS. Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, норвежские власти ещё летом отвергли возможность приобретения у Берлина РСЗО EuroPULS, которые на самом деле являются локализованным под рынок Европы израильскими системами PULS. Таким образом, единственным вариантами для Норвегии остаются РСЗО M142 HIMARS и K239 Chunmoo. Пока норвежские власти не сделали окончательный выбор, но источники издания указывают на приверженность Осло именно предложению от Южной Кореи.

Hartpunkt акцентируют внимание на том, что выбор южнокорейской РСЗО может отражать более широкую тенденцию: страны НАТО активнее ищут альтернативу европейским и американским поставщикам, одновременно желая обеспечить безопасную цепочку поставок. Дело в том, что южнокорейская компания Hanwha имеет опыт сотрудничества с европейскими странами, включая Польшу, поэтому передаёт свои технологии и предоставляет разрешение на локализацию производства.